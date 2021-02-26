Зеленский ответил на заявление Байдена по Крыму: "вместе мы стоим, раздельно - падаем"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства

Об этом Зеленский написал в Twitter .

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он.

Напомним, сегодня Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, ранее Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что защита Украины остается жизненно важной для Европы и Соединенных Штатов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что активно развивают контакты с новой администрацией Соединенных Штатов и работают над телефонным разговором Байдена с президентом Владимиром Зеленским.