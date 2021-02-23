ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 19:21
В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Кулеба отметил, что контакты с новой администрацией США активно развиваются.

Об этом шла речь на брифинге в Киеве.

По словам Кулебы, украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

Отметим, Байден уже провел первую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой вспоминал войну в Украине. Однако разговора с Зеленским еще не было.

Напомним, в начале февраля Кулеба рассказал, что Украина и США обсудили возможность первого телефонного разговора Зеленского и Байдена, но дату контакта двух президентов еще не определен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский МИД Украины Джозеф Байден Дмитрий Кулеба телефонный разговор
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине