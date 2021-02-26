Зеленський відповів на заяву Байдена по Криму: "разом ми стоїмо, роздільно - падаємо"

Президент Володимир Зеленський подякував президента Сполучених Штатів Джо Байдена за підтримку України і невизнання російської анексії Криму. Він запевнив, що українці високо цінують підтримку американської держави

Про це Зеленський написав у Twitter .

"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, роздільно - падаємо", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російської агресії.

Крім того, раніше Байден на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що захист України залишається життєво важливою для Європи і Сполучених Штатів.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що активно розвивають контакти з новою адміністрацією Сполучених Штатів і працюють над телефонною розмовою Байдена з президентом Володимиром Зеленським.