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Зеленский назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обменов пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Об этом шла речь во время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал "Украина 24".

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Как отметил глава государства, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан Трехсторонней контактной группой в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.

Напомним, в середине января боевики ОРДЛО решили передать Украине пленных, но в одностороннем порядке.

Однако позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДонбассобмен пленнымиОРДЛО
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