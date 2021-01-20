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Денисова: процесс обмена пленными на Донбассе заморожен

Новина українською → Донбасс, Среда 20 января 2021 17:04
Денисова: процесс обмена пленными на Донбассе заморожен Фото: Людмила Денисова (facebook com denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

На сегодня процесс обмена пленными на Донбассе заморожен. Российская сторона отказывается обсуждать его до выполнения определенных условий.

Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, процесс по обмену пленными на сегодня заморожен и ничего не происходит.

"Я недавно, 3 декабря, общалась с так называемой уполномоченной … так называемой "Донецкой народной республики", мы обсуждали этот вопрос. Нам нужно двигаться в этом направлении…", - отметила Денисова.

Она добавила, что этот вопрос прорабатывается с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым.

Напомним, ранее Денисова после разговора с "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой заявляла, что оккупанты настроены на организацию процесса обмена пленными. Она также отмечала, что по обмену есть технические вопросы, которые нужно согласовать.

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш говорил, что обмен пленными заблокирован, поскольку боевики требуют процессуальной очистки 9 человек, которые передали на оккупированный Донбасс в рамках прошлого обмена. По его словам, это невозможно, поскольку они физически не находятся на подконтрольной территории Украины.

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