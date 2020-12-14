Зеленский назначил руководителя Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Он займет эту должность 15 декабря 2020 года.

Об этом говорится в указе президента №566/2020.

Поскольку сегодня Лысый находился на должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, президент сначала уволил его указом №565/2020.

Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский назначил нового руководителя Днепропетровской области. Область возглавил Валентин Резниченко, который уже руководил Днепропетровской ОГА.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин согласовал кандидатуру на должность руководителя Государственной фискальной службы. Ведомство возглавит бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича.

Кроме того, в начале декабря Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома". Госконцерн возглавил бывший глава Херсонской области.