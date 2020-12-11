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Назначен новый глава Днепропетровской ОГА

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 14:05
Назначен новый глава Днепропетровской ОГА Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Валентин Резниченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что другим указом Зеленский уволил Александра Бондаренко с должности главы Днепропетровской ОГА согласно поданному им заявлению.

Также сообщается, что в Офисе президента Зеленский вручил Резниченко служебное удостоверение и выразил надежду, что его опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров Украины согласовал назначение Резниченко по результатам короткого собеседования.

Отметим, Резниченко был главой Днепропетровской ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского. В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Резниченко в связи с окончанием срока президентских полномочий Петра Порошенко.

В 2015 году так же занимал пост главы Запорожской областной государственной администрации.

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