Зеленский начал визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Он сегодня должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.
В феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставке АН-178.
Напомним, Зеленский 7 октября с официальным визитом прилетел в Великобританию, где провел ряд встреч.
Кроме того, запланированный на октябрь визит Зеленского в Беларуси был отменен, как и проведение Форума регионов двух стран в Гродно.
Еще в начале августа подтверждалась подготовка визита Зеленского в Беларусь. Но после президентских выборов отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.