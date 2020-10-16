Зеленский начал визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Он сегодня должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

В феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставке АН-178.

Напомним, Зеленский 7 октября с официальным визитом прилетел в Великобританию, где провел ряд встреч.

Кроме того, запланированный на октябрь визит Зеленского в Беларуси был отменен, как и проведение Форума регионов двух стран в Гродно.

Еще в начале августа подтверждалась подготовка визита Зеленского в Беларусь. Но после президентских выборов отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.