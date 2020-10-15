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Зеленский в Турции встретится с Эрдоганом

Новина українською → Стамбул, Четверг 15 октября 2020 13:42
Зеленский в Турции встретится с Эрдоганом Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию. Он проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией, а также подпишут ряд двусторонних документов.

Напомним, Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе. Ранее сообщалось, что официальный визит Зеленского в этой страны запланирован на конец недели.

В феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставке АН-178.

Напомним, Зеленский 7 октября с официальным визитом прилетел в Великобританию, где провел ряд встреч.

Кроме того, запланированный на октябрь визит Зеленского в Беларуси был отменен, как и проведение Форума регионов двух стран в Гродно.

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