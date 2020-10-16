Зеленський розпочав візит до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Він сьогодні має зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Сторони обговорять взаємини між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.
В лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.
Нагадаємо, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом прилетів до Великої Британії, де провів низку зустрічей.
Крім того, запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.
Ще на початку серпня підтверджувалася підготовка візиту Зеленського Білорусь. Але після президентських виборів відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.