Зеленский исключил сокращение расходов на оборону
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сокращения расходов на оборону. Финансирование этой сферы будет только расти.
Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.
По его словам, в этом году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины.
"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота.
Володимир Зеленський бере участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України.Posted by Офіс Президента України on Saturday, December 5, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский потребовал направить 6% ВВП на оборону, эти цифры заложены в бюджете-2021. Речь идет о сумме не менее 267,25 млрд гривен.
Вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский уже заявил, что Министерство обороны впервые за годы независимости закажет три самолета АН-178.