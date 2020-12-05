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Минобороны Украины впервые закажет производство трех самолетов АН-178, - Уруский

Новина українською → Киев, Суббота 05 декабря 2020 19:59
Минобороны Украины впервые закажет производство трех самолетов АН-178, - Уруский Фото: самолет АН-178 (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

Министерство обороны Украины впервые сделает госзаказ на производство самолетов АН-178. Их сделает ГП "Антонов".

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что Минобороны впервые за время независимости Украины заказало строительство новых самолетов.

"Думаю, что до конца года будет подписан контракт с ГП "Антонов" на три самолета АН-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы еще никогда не заказывали новые самолеты", - сказал Уруский.

В начале февраля Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178.

Также глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что второй образец самого большого самолета в мире "Мрия", который стоит на заводе "Антонов", можно достроить. Однако его нужно полностью перепроектировать.

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