Зеленський виключив скорочення витрат на оборону

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість скорочення витрат на оборону. Фінансування цієї сфери буде тільки зростати.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України, передає прес-служба Офісу президента в Facebook.

За його словами, цього року бюджет на оборону став найбільшим за час незалежності України.

"Збройні сили України отримують нову і модернізовану зброю і техніку. Цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. І незважаючи на кризові часи, фінансування не зменшиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії і безпеці своєї країни", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що одним із пріоритетів залишається нарощування боєздатності Військово-морського флоту.

Володимир Зеленський бере участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України. Posted by Офіс Президента України on Saturday, December 5, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вимагає направити 6% ВВП на оборону, ці цифри закладені в бюджеті-2021. Мова йде про суму не менше 267,25 млрд гривень.

Віце-прем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський вже заявив, що Міністерство оборони вперше за роки незалежності замовить три літаки АН-178.