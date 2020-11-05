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Зеленский обязал направить 6% ВВП на оборону, эти цифры заложены в бюджете-2021

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 13:33
Зеленский обязал направить 6% ВВП на оборону, эти цифры заложены в бюджете-2021 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о финансировании этого сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, Зеленский поручил при доработке закона о бюджете-2021 учесть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,93% от ВВП. В денежном выражении финансирование должно составить не менее 267,25 млрд гривен.

В том числе не менее 233,111 млрд гривен должны поступить из общего фонда государственного бюджета, 14,1 млрд гривен - из специального фонда. Кроме того, Кабинет министров должен иметь право предоставлять государственные гарантии в объеме 20 млрд гривен на погашение долгов компаний, который связаны с обороноспособностью Украины.

В проекте бюджета на 2021 года заложено 5,93% ВВП на сектор нацбезопасности и обороны, однако сумма прописана несколько ниже - 267,129 млрд гривен.

Основные расходы:

  • денежное обеспечение и заработная плата - почти 150 млрд гривен;
  • медикаменты и перевязочные материалы - 749, 1 млн гривен;
  • продукты питания - 5,201 млрд гривен;
  • оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 4,844 млрд гривен;
  • производство, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 39,726 млрд гривен;
  • строительство (покупка) жилья - 2,5 млрд гривен.

Напомним, сегодня Верховная рада одобрила бюджет-2021 за основу.

Согласно проекту, на борьбу с COVID-19 в следующем году предусмотрено 19,4 млрд гривен, но расходы могут вырасти в случае продления карантина.

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