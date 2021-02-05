ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 21:18
Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу.

Об этом говорится в интервью Резникова для "Укринформ".

Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал он.

Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что для расширения переговорного процесса в нормандском формате необходимо согласие всех сторон, а Россия не поддержит такой инициативы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Донбасс Польша переговоры Алексей Резников
NEWS
Резников о вакцинации в ОРДЛО: используем как доказательство контроля со стороны России
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Резников о вакцинации в ОРДЛО: используем как доказательство контроля со стороны России
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца