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Facebook удалил аккаунт "российского агента" Деркача

Новина українською → США, Вторник 20 октября 2020 04:56
Facebook удалил аккаунт "российского агента" Деркача Фото: Андрей Деркач (facebook.com/derkach.al)
Автор: Надежда Собенко

Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача за вмешательство в президентские выборы в США. Политика считают "агентом России".

Об этом сообщает The Daily Beast.

"Мы удалили эти аккаунт и страницу за нарушение нашей политики, направленной против использования нашей платформы людьми, участвующих в операциях по оказанию влияния на выборы", - разъяснили в Facebook.

Отметим, что учетная запись Деркача в Facebook более недоступна.

Издание напоминает, что украинский депутат был связан с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и собирал сведения о кандидате в президенты от Демократической партии, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере.

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами

В сентябре министерство финансов США ввело санкции против Деркача за то, что он якобы действовал как агент российской разведки и "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом участвовал в иностранном вмешательстве в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году".

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