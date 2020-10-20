Facebook удалил аккаунт "российского агента" Деркача

Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача за вмешательство в президентские выборы в США. Политика считают "агентом России".

Об этом сообщает The Daily Beast.

"Мы удалили эти аккаунт и страницу за нарушение нашей политики, направленной против использования нашей платформы людьми, участвующих в операциях по оказанию влияния на выборы", - разъяснили в Facebook.

Отметим, что учетная запись Деркача в Facebook более недоступна.

Издание напоминает, что украинский депутат был связан с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и собирал сведения о кандидате в президенты от Демократической партии, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере.

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами