Зеленский не будет отзывать свой законопроект по КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность отзыва законопроекта о перезагрузке работы Конституционного суда. Он уверен в поддержке его шагов обществом.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова".

Он уверен в правильности шагов касательно КСУ и рассчитывает на поддержку "умных депутатов".

"Я сворачивать назад не буду, отзывать законопроект не буду. Если бы я знал, что я не прав и обычные люди сказали мне "Господин президент, вы не правы. Это горячее решение, вопреки мыслям общества", то немедленно отозвал бы. И не думал бы ни о каких политических поражениях. Мне все равно. Я не думаю и не бегу за рейтингами", - сказал президент.

Также Зеленский призвал судей КСУ добровольно подать в отставку. Этот сценарий будет самым либеральным, по мнению президента.

Кроме этого, Зеленский допустил розпуск Рады в случае разногласий по шагам касательно Конституционного суда.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Этим решением было заблокировано более 100 уголовных дел по этой статье.