Зеленский: я бы в 2014 году "зеленых человечков" в Крым не пустил

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он. По его словам, украинская власть тогда б не пустила "зеленых человечков".

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - заявил он.

По его словам, когда он приехал на первую встречу нормандского формата, то партнеры ему сказали, что вопрос Крыма не поднимается.

"Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму", - заявил он.

В связи с этим, он заявил, что параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров.

Отметим, во время аннексии Крыма и.о. президента был спикер Рады Александр Турчинов, которого после досрочных выборов позднее в том году сменил Петр Порошенко.

Напомним, Владимир Зеленский допустил всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России - например, с территории оккупированного Крыма. Президент Украины отметил, что это приведет к полномасштабной войне.