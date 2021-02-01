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Параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров, - президент

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 12:03
Параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров, - президент Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам о ситуации в Украине. Но это не означает, что хотят "поставить крест" на нормандском формате.

Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, это мог бы быть параллельный кейс.

"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - заявил он.

Зеленский заявил, что в нормандском формате есть вопросы, которые не поднимаются. Например, оккупация Крыма.

"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендою. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко, - ред.)", - рассказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

Ранее президент Украины назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума.

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