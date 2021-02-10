Законопроект не должен пройти: правозащитники раскритиковали реформу СБУ

Проект планирует дать ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.

Контрразведчики получат право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы.

Кроме того, СБУ займется выявлением второго гражданства у госчиновников, правоохранителей и судей, а также будет участвовать в их конкурсном отборе.

Спецслужбисты также смогут слать как юридическим, так и физическим лицам официальные предостережения о "недопустимости противоправного поведения". За отказ явиться для получения такого уведомления предусмотрено наказание.

"Правозащитники видят в таких широких полномочиях контрразведки обширный простор для злоупотреблений. Глава Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко видит в этом желание СБУ сохранить влияние на политические процессы в стране и использовать полномочия правоохранительных ведомств", - сказано в материале.

Павличенко полагает, что спецслужба пытается узаконить сложившуюся ранее практику незаконных обысков, задержаний и арестов. Но теперь под видом официальных полномочий контрразведки.

"Грубо говоря, это даже не шаг назад, а это просто позиция нахрапистого утверждения своей власти. Такого быть не должно, и потому этот законопроект не должен пройти", - отметил правозащитник.

Опасения вызывает и норма о праве Службы безопасности Украины втайне перемещать через госграницу товары и людей.

Павличенко прямо называет эту функцию прикрытием для контрабанды со стороны силовиков.