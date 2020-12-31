В Кабмине завершили подготовку закона о переходном правосудии на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку законопроекта "О государственной политике переходного периода". Он определяет особенности переходного правосудия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство направило документ на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, госслужбам и фондам, местной власти, международным организациям, общественности и тому подобное.

"Когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие... Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, им не нужно бояться собственной страны ", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Что предлагает закон

Этот документ унифицирует подходы к временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, вводит элементы переходного правосудия и определяет основы восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях.

Также закон предлагает:

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на ВОТ;

институт конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, определяет процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признания полученных компетенций и образовательных квалификаций;

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей ВОТ.

Проект определяет терминологию, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное.

Закон предлагает принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Россией.

В документе прописаны общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Напомним, ранее Резников выразил надежду, что Верховная рада примет закон о переходном периоде на Донбассе и в Крыму в 2021 году.

Как писало РБК-Украина, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

Подробнее об переходном периоде читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".