Финансирование и общественный контроль: в Украине появится Бюро экономбезопасности

В Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Чем займется БЭБ

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пояснил, что бюро будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере публичных финансов - то есть экономических, финансовых и налоговых.

Ранее такие правоохранительные функции были и у налоговой милиции, и у экономических подразделений СБУ и Министерства внутренних дел. Но теперь они не будут дублироваться.

"В случае нарушения законодательства бизнес будет контактировать только с Бюро экономической безопасности, а не с десятками других органов, как сейчас. Понятное дело, что при таких условиях давление на бизнес уменьшится", - пояснил парламентарий.

Бюро будет аналитическим органом и будет выявлять системные преступления, работая с базами данных, а не оперативно-розыскными мероприятиями или проведением обысков в офисах бизнес.

Руководство и работники бюро

Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят:

три человека от Совета национальной безопасности и обороны

три человека от Верховной рады

три человека от Кабинета министров.

В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро - до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.

Финансирование

В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.

Контроль общественности

При ведомстве создадут Совет общественного контроля, который будет следить за деятельностью бюро. Этот совет будет рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.

Во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут к нему.

Напомним, сегодня Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября 2020-го Рада одобрила этот закон за основу.

Летом прошлого года Гетманцев заявлял, что до конца 2020 года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.