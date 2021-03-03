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Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 17:52
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии Игоря Матовича о Закарпатье. По его словам, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба раскритиковал словацкого премьера за шутку о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за вакцину от коронавируса.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - заявил министр.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.

Как писало РБК-Украина, в Словакии разгорелся политический кризис после закупки российской вакцины "Спутник V". Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, что может привести к досрочным парламентским выборам в Словакии.

Добавим, первую партию российской вакцины Словакия получила на этой неделе. Словакия не дождалась, пока эту вакцину зарегистрируют в Европейском союзе.

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