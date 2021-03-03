Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии Игоря Матовича о Закарпатье . По его словам, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.

Об этом он написал в Twitter .

Кулеба раскритиковал словацкого премьера за шутку о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за вакцину от коронавируса.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - заявил министр.