Украина требует извинений от премьера Словакии за "шутку" о Закарпатье
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье. Украинская сторона требует от главы словацкого правительства официальных извинений.
Об этом говорится на сайте МИД.
МИД вызвал к себе словацкого посла Матуша Корбу и выразил ему протест из-за высказываний Матовича.
"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении ведомства.
Как заявили в министерстве, подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.
"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - отметили в МИД.
Напомним, сегодня премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".
Как писало РБК-Украина, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал "шутку" Матовича словами: "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии".
Добавим, из-за закупки у России вакцины от коронавируса в Словакии разгорелся политический кризис. Стране грозят досрочные парламентские выборы.