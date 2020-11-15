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Трамп отказался признать победу Байдена на выборах в США

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 15 ноября 2020 16:58
Трамп отказался признать победу Байдена на выборах в США Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Это сфальсифицированные выборы. Мы победим! Он (Байден, - ред.) победил только в глазах лживых СМИ. Я еще ничего не уступил, нам предстоит долгий путь", - добавил Трамп.

Отметим, ранее Трамп заявил, что Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме утверждало, что Трамп осознает поражение на выборах и уже он думает о возможности участия в следующих выборах в 2024 году.

Также сообщалось, что сторонники Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства, люди держали в руках американские флаги и требовали прекратить "кражу голосов". Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again! - предвыборным лозунгом Трампа в 2016 году.

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