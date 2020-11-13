Встреча нормандской четверки: что нужно знать о переговорах

Сегодня, 13 ноября состоится встреча в нормандском формате. Переговоры на уровне политических советников лидеров стран пройдут по видеосвязи. Подробно о том, что обсудят участники переговоров - в материале РБК-Украина.

Советники лидеров "нормандской четверки" встречаются онлайн

Проведение очередной встречи участников нормандского формата анонсировал президент Владимир Зеленский.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 13 ноября проведут переговоры онлайн в рамках видеоконференции.

На повестке дня - дальнейшее ускорение переговорного процесса, а также обсуждение представленного украинской стороной плана действий по Донбассу.

Главные темы встречи

Политические советники 13 ноября будут обсуждать пути активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина выступает с инициативой ускорения переговоров и предлагает для этого конструктивные шаги. "Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - отметил Жовква.

В частности, во время переговоров советники лидеров "нормандской четверки" рассмотрят "План совместных шагов" по восстановлению мира на Донбассе. Его украинская делегация в ТКГ ранее представила российской стороне и ОБСЕ.

Что предусматривает "План по Донбассу"

Украина предлагает шаги для полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО, что даст возможность провести выборы на данной территории весной 2021 года:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО (в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО);

восстановление контроля над участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в 4 раза.

Согласно плану украинской стороны, проведение на территории ОРДЛО выборов будет возможно только при выполнении вышеуказанных условий. Так, местные выборы в ОРДЛО должны состояться не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Также в "Плане совместных шагов" предусматривается проведение обмена пленными в формате "всех на всех" в срок до 15 декабря 2020.

Когда может пройти саммит на уровне лидеров

С последних переговоров в нормандском формате на уровне лидеров государств прошел почти год. Главы стран встречались в Париже 9 декабря 2019.

Следующий саммит реально провести до конца этого года, о чем заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Это необходимо для оценки имплементации решений прошлогодней встречи. "Чтобы они могли сверить часы и обсудить, что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре", - подчеркнул Резников.

За скорейшее проведение встречи лидеров государств нормандского формата также выступил Эммануэль Макрон. При этом глава Франции высоко оценил мирные инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в РФ не располагают информацией о подготовке встречи в нормандском формате. Замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что лично не знает ни о каких-то фактах, ни о каких-то датах.

Отметим, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне политических консультантов состоялась 11 сентября в Берлине. Сторонам удалось договориться о продлении режима прекращения огня на Донбассе, но вопрос переговоров лидеров стран не обсуждался.