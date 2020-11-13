Зустріч нормандської четвірки: що потрібно знати про переговори

Сьогодні, 13 листопада відбудеться зустріч у нормандському форматі. Переговори на рівні політичних радників лідерів країн пройдуть по відеозв'язку. Детально про те, що обговорять учасники переговорів - в матеріалі РБК-Україна.
Проведення чергової зустрічі учасників нормандського формату анонсував президент Володимир Зеленський.
Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 13 листопада проведуть переговори онлайн в рамках відеоконференції.
На порядку денному - подальше прискорення переговорного процесу, а також обговорення представленого українською стороною плану дій по Донбасу.
Політичні радники 13 листопада обговорять шляхи активізації роботи Тристоронньої контактної групи.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна виступає з ініціативою прискорення переговорів і пропонує для цього конструктивні кроки. "Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов'язання і домовленості, які вона брала на себе", - зазначив Жовква.
Зокрема, під час переговорів радники лідерів "нормандської четвірки" розглянуть "План спільних кроків" щодо відновлення миру на Донбасі. Його українська делегація в ТКГ раніше представила російській стороні і ОБСЄ.
Україна пропонує кроки для повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, що дасть можливість провести вибори на даній території навесні 2021 року:
Згідно з планом української сторони, проведення на території ОРДЛО виборів буде можливо тільки при виконанні вищевказаних умов. Так, місцеві вибори в ОРДЛО повинні відбутися не пізніше 31 березня 2021 року, відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням стандартів ОБСЄ.
Також в "Плані спільних кроків" передбачається проведення обміну полоненими в форматі "всіх на всіх" в термін до 15 грудня 2020.
З часу останніх переговорів у нормандському форматі на рівні лідерів держав пройшов майже рік. Глави країн зустрічалися в Парижі 9 грудня 2019.
Наступний саміт реально провести до кінця цього року, про що заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Це необхідно для оцінки імплементації рішень минулорічної зустрічі. "Щоб вони могли звірити годинники і обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні і чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні", - підкреслив Резніков.
За якнайшвидше проведення зустрічі лідерів держав нормандського формату також виступив Еммануель Макрон. При цьому глава Франції високо оцінив мирні ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що в РФ не мають інформації про підготовку зустрічі в нормандському форматі. Заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко заявив, що особисто не знає ні про якісь факти, ні про якісь дати.
Відзначимо, минула зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних консультантів відбулася 11 вересня в Берліні. Сторонам вдалося домовитися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі, але питання переговорів лідерів країн не обговорювалося.