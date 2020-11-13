Зустріч нормандської четвірки: що потрібно знати про переговори

Сьогодні, 13 листопада відбудеться зустріч у нормандському форматі. Переговори на рівні політичних радників лідерів країн пройдуть по відеозв'язку. Детально про те, що обговорять учасники переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

Радники лідерів "нормандської четвірки" зустрічаються онлайн

Проведення чергової зустрічі учасників нормандського формату анонсував президент Володимир Зеленський.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 13 листопада проведуть переговори онлайн в рамках відеоконференції.

На порядку денному - подальше прискорення переговорного процесу, а також обговорення представленого українською стороною плану дій по Донбасу.

Головні теми зустрічі

Політичні радники 13 листопада обговорять шляхи активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна виступає з ініціативою прискорення переговорів і пропонує для цього конструктивні кроки. "Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов'язання і домовленості, які вона брала на себе", - зазначив Жовква.

Зокрема, під час переговорів радники лідерів "нормандської четвірки" розглянуть "План спільних кроків" щодо відновлення миру на Донбасі. Його українська делегація в ТКГ раніше представила російській стороні і ОБСЄ.

Що передбачає "План по Донбасу"

Україна пропонує кроки для повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, що дасть можливість провести вибори на даній території навесні 2021 року:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;

скасування владою РФ ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО (зокрема, про спрощений порядок надання громадянства РФ жителям ОРДЛО);

відновлення контролю над ділянкою російсько-українського кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в 4 рази.

Згідно з планом української сторони, проведення на території ОРДЛО виборів буде можливо тільки при виконанні вищевказаних умов. Так, місцеві вибори в ОРДЛО повинні відбутися не пізніше 31 березня 2021 року, відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням стандартів ОБСЄ.

Також в "Плані спільних кроків" передбачається проведення обміну полоненими в форматі "всіх на всіх" в термін до 15 грудня 2020.

Коли може пройти саміт на рівні лідерів

З часу останніх переговорів у нормандському форматі на рівні лідерів держав пройшов майже рік. Глави країн зустрічалися в Парижі 9 грудня 2019.

Наступний саміт реально провести до кінця цього року, про що заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Це необхідно для оцінки імплементації рішень минулорічної зустрічі. "Щоб вони могли звірити годинники і обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні і чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні", - підкреслив Резніков.

За якнайшвидше проведення зустрічі лідерів держав нормандського формату також виступив Еммануель Макрон. При цьому глава Франції високо оцінив мирні ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в РФ не мають інформації про підготовку зустрічі в нормандському форматі. Заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко заявив, що особисто не знає ні про якісь факти, ні про якісь дати.

Відзначимо, минула зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних консультантів відбулася 11 вересня в Берліні. Сторонам вдалося домовитися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі, але питання переговорів лідерів країн не обговорювалося.