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В России заявили, что не знают о подготовке нормандской встречи

Новина українською → Москва, Понедельник 02 ноября 2020 13:55
В России заявили, что не знают о подготовке нормандской встречи Фото: Андрей Руденко (mid ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что не располагают информацией о подготовке встречи в нормандском формате, о которой ранее заявили в Украине. В РФ не знают ни о каких-то фактах, ни о каких-то датах.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, нормандский формат разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - сказал он.

Напомним, Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита "нормандской четверки".

В Офисе украинского президента заявили, что Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, а российская сторона должна выполнять достигнутые договоренности.

Андей Ермак считает, что встреча политических советников нормандской четверки может пройти вскоре. По его словам, на ней стороны попробуют все-таки договориться о саммите лидеров.

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