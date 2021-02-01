Всеукраинских форум "Украина 30": кто примет участие

В Киеве 8-10 февраля пройдет всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Среди участников форума будут президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Участие в форуме примут представители правительства и парламента, а также к мероприятию присоединятся представители Европейского союза.

В рамках форума хотят обсудить планы Кабмина на 2021 год по преодолению пандемии коронавируса в Украине, в частности, меры по восстановлению украинской экономики, помощи уязвимым категориям украинцев, адаптации образования, а также сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

"Цель форума - дать обществу ответы на основные вопросы по преодолению пандемии. Участники рассмотрят совместный план действий по вакцинации, поделятся международными наработками в борьбе с COVID-19 и опытом их имплементации в Украине, а также расскажут о перспективах открытия границ", - рассказали в ОП.

Форум будет проводиться при поддержке USAID, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, проведение форума "Украина 30" анонсировал президент Зеленский. Глава государства призвал украинцев задать вопросы спикерам.