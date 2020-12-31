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В МИД назвали единственную проблему украинского безвиза

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 09:39
В МИД назвали единственную проблему украинского безвиза Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает коронавирус единственной проблемой украинского безвиза. Сейчас пандемия касается всех стран.

Об этом он заявил в интервью "ТСН".

По его словам, все безвизы с ЕС находятся в таком состоянии. Кулеба отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет выйти на приемлемый показатель.

"Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19... Я вам говорю совершенно серьезно: реально единственная проблема безвиза - это COVID-19", - сообщил министр.

Ранее Кулеба говорил, что Конституционный суд своим решением поставил Украину на край пропасти в вопросе безвизового режима с Европейским союзом.

Более того, Кулеба заявил о возможности потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ.

Однако, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с Европейским союзом нет.

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