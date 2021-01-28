Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт

Верховная рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о проекте постановления №4650.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 337 нардепов.

Этим документом Рада предоставила Кабинету министров ряд рекомендаций, а именно:

установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.

ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;

установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Также предусмотрено усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей и рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Кроме того, правительству рекомендуют установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.

КМУ обязали в месячный срок представить Раде предложения по поводу изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" .

Кабмин также должен представить ВР предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления ЖК услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.

Тарифный кризис

Напомним, с 1 января 2021 в Украине цена на электроэнергию для населения выросла примерно на треть. Это произошло из-за отмены льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт ч. Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Также была отменена 30%-ная скидка на электроэнергию для жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС.

Кроме того, значительно выросли цены на газ для населения, а также тарифы на распределение газа.

В связи с этим во многих городах Украины прошли акции протеста.

Частичное решение проблемы

Правительство уже приняло несколько шагов для выхода из тарифного кризиса. В частности, Кабмин ограничила тарифы на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр, а регулятор ограничил абонплату на уровне 1,79 гривен. Кроме того, жителям домов с электроотоплением выделят компенсацию, для чего из бюджета выделили 1,4 млрд гривен.

Рекомендательный характер постановления

Постановление Рады не носит обязательного характера. При этом оно содержит моменты, которые не решены правительством с начала тарифного кризиса. В частности, это возврат к льготной цене первых 100 кВт и льготная цена на 3000 кВт для домов с электроотоплением. Также это рекомендация вернуть 30%-ю скидку на электроэнергию для жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС. Что касаемо введения регулируемых тарифов, то глава правительство Денис Шмыгаль заявлял, что не Кабмин не откажется от рыночных цен.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить это постановление.

Как писало РБК-Украина, вчера Кабмин одобрил выплаты компенсаций части бытовых потребителей из-за повышения тарифов на электроэнергию. На это выделили 1,4 млрд гривен.