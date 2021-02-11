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Верховный суд принял иск по санкциям против каналов Козака

Автор: Роман Тверденко

Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Первые два были отклонены судом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Судебное производство будет открыто по иску № 9901/26/21. В нем гражданин Украины оспаривает указ президента о санкциях против нардепа Тараса Козака и трех его телеканалов (Zik, "112-Украина" и NewsOne), утверждая о нарушении его права на получение информации из информационных программ, которые транслировались на этих телеканалах.

Истец считает, что это является нарушением прав человека согласно статьям 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Рассмотрение дела начнется 15 марта в 12:00.

Напомним, Верховный суд Украины в четверг отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne. Он признал их необоснованными и отправил на исправление недочетов истцам.

Вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

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