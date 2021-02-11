Верховний суд прийняв позов щодо санкцій проти каналів Козака

Верховний суд України прийняв до розгляду позов щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Перші два були відхилені судом.

Судове провадження буде відкрито заа позовом № 9901/26/21. У ньому громадянин України оскаржує указ президента про санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох його телеканалів (Zik, "112 Україна" та NewsOne), стверджуючи про порушення його права на отримання інформації з інформаційних програм, які транслювалися на цих телеканалах.

Позивач вважає, що це є порушенням прав людини відповідно до статей 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00.