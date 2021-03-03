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Вакцина Covishield идентична AstraZeneca, - посол Британии

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:33
Вакцина Covishield идентична AstraZeneca, - посол Британии Фото: Мелинда Симмонс (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Закупленная Украиной вакцина от COVID под названием Covishield идентична той, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Covishield - это только лицензионное название.

Об этом в Twitter сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые Украине, отличаются по формуле, категорически неверно", - отметила Симмонс.

Напомним, ранее об этом говорил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"AstraZeneca законтрактовала мощности в Китае и Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод", - отметил министр.

Накануне вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что вакцина позволит вернуться к нормальной жизни.

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