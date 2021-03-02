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Степанов: европейская и индийская AstraZeneca - это одинаковые COVID-вакцины

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 20:42
Степанов: европейская и индийская AstraZeneca - это одинаковые COVID-вакцины Фото: вакцинация от коронавируса в Украине (koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса AstraZeneca, произведенная в Индии и поставляемая в Украину под локальным названием Covishield, абсолютно идентична с препаратом, который поставляют в Великобритании и в Евросоюзе. В них нет никаких различий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в мире все крупные производители вакцин от COVID подписали контракты по производственным мощностям в различных странах мира, когда стали понятны масштабы пандемии. И во всех случаях нет отличий в производимых препаратах в различных частях мира.

"AstraZeneca законтрактировала две мощности в Китае, в Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод. Вся вакцина абсолютно одинаковая, вне зависимости от места производства. Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые", - сказал министр.

Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что китайская компания Sinovac, по контракту, должна поставить вакцину от коронавируса в Украину до 6 марта. Однако, министр считает, что сроки поставки вакцины будут смещены.

Известно, что международный альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках механизма COVAX. В рамках первой партии в Украину поступит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.

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