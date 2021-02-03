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В Украину завезут только проверенную COVID-вакцину, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 14:33
В Украину завезут только проверенную COVID-вакцину, - Шмыгаль Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина в ближайшие недели получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. В Украину завезут только проверенную и безопасную вакцину.

Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, уже в феврале-начале марта Украина ожидает значительно большие поставки вакцин.

"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена эта возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения вводит модуль иммунизации населения Украины. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

Отметим, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от сроков поставки препарата против COVID-19.

В Украине вакцины также будут проходить ускоренную регистрацию в рамках новой законодательной нормы.

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