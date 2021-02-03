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В Україну буде завезена тільки перевірена COVID-вакцина, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 14:33
В Україну буде завезена тільки перевірена COVID-вакцина, - Шмигаль Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна в найближчі тижні отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. До України буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вже у лютому-на початку березня Україна очікує значно більші поставки вакцин.

"До України буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до Національного плану вакцинування", - заявив він.

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