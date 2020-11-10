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Украинский план по Донбассу взят в ТКГ за основу

Автор: РБК-Украина

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Однако пока рано еще говорить о результатах.

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Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский "План действий". При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

До этого Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу", который в том числе предполагает роспуск так называемых "республик".

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