Кулеба объяснил, чего Украина ждет от России по плану мира на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. Эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации территории и получить свои бонусы.

"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", - сказал Кулеба.

Также министр добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывали свои.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Как объяснил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Алексей Резников, украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.