В Украине законно закрыли дело, в котором фигурировал Байден. Суд подтвердил

Украинский суд подтвердил, что полиция на законных основаниях закрыла уголовное дело, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден. В деле не нашли состава преступления.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Сообщается, что дело было закрыто 23 сентября 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.
С этим решением не согласился бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, который подал в суд на дознавателя полиции. Вчера, 25 февраля, суд отказал ему в удовлетворении жалобы.
"Полиция закрыла дело на законных основаниях", - добавили в МВД.
Отметим, речь идет об уголовном деле №62020000000000236. В нем Шокин утверждал, что Байден на посту вице-президента США якобы вмешивался в его деятельность и требовал уволить украинского генпрокурора из-за дела в отношении компании Burisma и его сына Хантера Байдена.
Напомним, в апреле 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Шокина из-за якобы ультиматума Байдена.
Позже Государственное бюро расследований завело дело из-за возможного вмешательства Байдена в работу Шокина.