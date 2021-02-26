В Україні законно закрили справу, в якій фігурував Байден. Суд підтвердив

Повідомляється, що справу було закрито 23 вересня 2020 року у зв'язку з відсутністю складу злочину.

З цим рішенням не погодився колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, який подав до суду на дізнавача поліції. Вчора, 25 лютого, суд відмовив йому в задоволенні скарги.

"Поліція закрила справу на законних підставах", - додали в МВС.

Відзначимо, що мова йде про кримінальну справу №62020000000000236. У ній Шокін стверджував, що Байден на посаді віце-президента США нібито втручався в його діяльність і вимагав звільнити українського генпрокурора через справу щодо компанії Burisma і його сина Хантера Байдена.