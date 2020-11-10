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В Украине закрыли дело против Байдена, открытое по заявлению Шокина

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 19:30
В Украине закрыли дело против Байдена, открытое по заявлению Шокина Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Олег Черныш

Полиция и Офис генерального прокурора Украины закрыли уголовное производство о якобы вмешательстве в работу генпрокурора со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена. Дело было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, производство было закрыто еще в сентябре из-за отсутствия события преступления", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина Шокин рассказал, что при расследовании дела правоохранители провели только одно следственное действие - его допрос.

Бывший генпрокурор добавил, что обжаловал закрытие дела в суде. Жалобу рассмотрят 11 ноября.

Напомним, в апреле 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Шокина из-за якобы ультиматума Байдена. Через два года, в феврале 2020-го, суд приказал Государственному бюро расследований открыть дело против Байдена.

Кроме того, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверял, что Байден не нарушал закон, когда просил уволить Шокина.

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