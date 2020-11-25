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В Украине вводят новый способ вызова "скорой" для больных COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины анонсировали введение нового способа вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом. Этот сервис вводят с завтрашнего дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге.

По его словам, это ускорит возможность зараженного получить соответствующую помощь.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - отметил он.

Степанов пояснил, что для этого соединили все заведения здравоохранения, вместе с местными властями определили ответственных лиц.

Напомним, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом. Например, вводят электронный рецепт.

Отметим, за вчера в Украине госпитализировали в связи с коронавирусом 1818 человек.

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