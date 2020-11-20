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QR-код, электронный рецепт и направление на ПЦР: Украина усиливает борьбу с COVID

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 16:03
QR-код, электронный рецепт и направление на ПЦР: Украина усиливает борьбу с COVID Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом. Например, вводят электронный рецепт.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

В частности, в каждой опорной больнице появится человек, который будет отвечать за актуальную информацию относительно числа зараженных коронавирусом, госпитализированных, числа койко-мест. На базе этой информации появится чатбот.

Также через чатбот "скорые" могут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

"Благодаря инструменту диспетчеры "скорых" будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона", - написал он.

Приложение "Вдома" будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

"Электронные направления на ПЦР-тестирования. Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста", - отметил Федоров.

По его словам, сервис уже разработан и доступен для медицинских работников. Пациенты могут получить электронное направление и услуги в соответствии с этим направлением.

Минцифра вводит электронный рецепт на антибиотики, который уменьшит хаотичное употребление антибиотиков самостоятельно, а также подготовит стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах, добавил министр.

Таким образом, в Украине начнут оповещать граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19.

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