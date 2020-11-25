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В Україні вводять новий спосіб виклику "швидкої" для хворих COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України анонсували введення нового способу виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом. Цей сервіс вводять з завтрішнього дня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

За його словами, це пришвидшить можливість зараженого отримати відповідну допомогу.

"З завтрішнього дня ми запускаємо у тестовому режимі, потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб людина могла замовити виклик мобільної бригади в контакт-центрі", - зазначив він.

Степанов пояснив, що для цього з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб.

Нагадаємо, Мінціфра готує нові цифрові інструменти в боротьбі з коронавірусом в Україні разом з Міністерством охорони здоров'я. Наприклад, вводять електронний рецепт.

Зазначимо, за вчора в Україні госпіталізували у зв'язку з коронавірусом 1818 осіб.

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