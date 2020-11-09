ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский назвал возможный срок карантина выходного дня

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 15:05
Зеленский назвал возможный срок карантина выходного дня Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что эта мера позволит также позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах.

"Увеличение количества кроватей, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим", - сказал президент.

Напомним, Кабинет министров намерен в ближайшее время ввести карантин выходного дня в Украине. Он предполагает более жесткие ограничения по субботам и воскресеньям.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на проект изменений писало, что карантин выходного дня будет работать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будет запрещен прием посетителей в ресторанах, ТРЦ, работа учреждений культуры и так далее.

Сегодня Ляшко также заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на COVID-19, который заключается в развертывании дополнительных койко-мест в больницах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
DAILY
Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине