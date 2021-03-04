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В Украине возобновят конкурсы для госслужащих

Автор: Юлия Струк

В Украине возобновят конкурсы для государственных служащих. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который Верховная рада приняла 23 февраля с учетом предложений главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу документа должны быть объявлены конкурсы на должности, занимающие лица, с которыми ранее заключили контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина через COVID-19.

Также отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра/руководителя государственного органа.

Напомним, этот закон также возвращает широкие полномочия исполняющим обязанности министров.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада одобрила этот закон с предложениями президента.

Так, ранее Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этого стал якобы законопроект о госслужащих. Глава государства хотел, чтобы документ был принят с его предложениями.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийконкурсгосслужбаЗакон
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