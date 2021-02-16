Рада вернула широкие полномочия и.о. министров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.

Стоит отметить, что в редакции закона к первому чтению эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Напомним, в начале февраля Рада одобрила этот закон в первом чтении. Он предусматривает возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих.

Как писало РБК-Украина, 14 февраля и.о. министра энергетики Юрий Витренко озвучил условия своей отставки с занимаемой должности. Решение должен принимать Кабинет министров. Он отметил, что не может "просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется".

Так, ранее ВР не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали лишь 204 нардепа при 226 минимально необходимых.

Мы писали, что в парламенте возможно третье голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьер-министра.

Стоит отметить, что перед вторым голосованием Витренко заявлял, что если его не назначат, он покинет должность и.о. главы Минэнерго.