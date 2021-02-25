Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского
Президент Владимир Зеленский сегодня провел совещание с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьером Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады. Обсудили необходимость проведения в Украине судебной реформы.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
В ходе совещания обсудили законопроекты по реформированию судебной системы Украины, которые были наработаны во время широкого обсуждения. Представители парламента заявили, народные депутаты готовы рассмотреть эти законопроекты на следующей пленарной неделе.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - заявил Зеленский.
Напомним, недавно Зеленский назвал судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем Украины. Он добавил, что на этом отмечают и международные партнеры.
Добавим, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.