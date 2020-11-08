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В Украине могут ввести новый карантин: что известно

Новина українською → Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 23:17
В Украине могут ввести новый карантин: что известно Фото: в Украине хотят ввести карантин выходного дня (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Кабинет министров готовит изменения в постановление, которое регулирует карантин в Украине. Предлагается отказаться от цветных зон карантина и ввести существенные ограничения по субботам и воскресеньям.

Соответствующий проект, который еще обсуждается в правительстве, есть в распоряжении РБК-Украина.

Ограничения по всей стране

Из постановления предлагается убрать пункты, которые регламентировали деление Украины на "красную", "оранжевую" и "зеленую" зоны. Также карантинные ограничения больше не будут привязаны к зонам.

Вместо этого по всей территории Украины на период действия карантина, помимо нынешних ограничений по маскам, самоизоляции и т.д., дополнительно хотят запретить:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек. На мероприятиях с участием до 20 человек организатор должен обеспечить дистанцию между участниками не менее 1,5 метра. Разрешается проведение спортивных мероприятий национальных сборных и команд Украины по олимпийским, неолимпийским и игровым видам спорта;
  • работу кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест в зале;
  • работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;
  • перевозки пассажиров в городском, пригородном, железнодорожном и международном транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения. При этом контроль за обеспечение водителей масками и наличие масок у пассажиров возлагается на перевозчика;
  • дискотеки, работу ночных клубов и ресторанов с организацией досуга;
  • работу общепитов после 22:00 и до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос);
  • размещение посетителей в ресторанах на расстоянии менее 1,5 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в масках);
  • работа заведений, в которых:
  1. нет маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;
  2. работники не обеспечены масками;
  3. нет централизованного сбора использованных защитных масок.
  • работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
  • посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений детсадов и школ;
  • посещение детсадов и школ, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала.

Также предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, кроме осложнений при беременности и родам; помощи онкобольным в специализированных отделениях; паллиативной помощи на стационаре; если перенос госпитализации угрожает жизни и здоровью пациента.

Предполагается, что не смогут работать фитнес-центры и спортзалы, которые не могут ограничить число посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров.

Также будет запрещено посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев, а также домов престарелых и других интернатов.

Карантин выходного дня

Кроме того, дополнительно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины на период действия карантина предлагают запретить:

  • прием посетителей в барах, ресторанах и кафе;
  • работу ТРЦ и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей объектами сферы торговли и бытовых услуг. Кроме продуктовых магазинов, АЗС, учреждений торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами, а также аптек; предоставления финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей; медицинской и ветеринарной практике; СТО и доставки еды.
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемки;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Часы для пенсионеров

В то же время предлагается субъектам хозяйствования установить период с 10:00 до 12:00 часы посещения для украинцев старше 60 лет. Это касается объектов оптовой и розничной торговли, СТО, почты, страховой деятельности и так далее.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинцев не будут штрафовать за отсутствие масок на улице.

Кроме того, ученые спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября.

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